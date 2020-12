Valutazione primaria: giudizio avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. La nuova modalità spiegata dal ministero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Comunicato ministero Istruzione - È stata firmata e inviata alle scuole l’Ordinanza che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella Valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) ComunicatoIstruzione - È stata firmata e inviata alle scuole l’Ordinanza che prevede ildescrittivo al posto dei voti numerici nellaperiodica e finale della scuola, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno. L'articolo .

