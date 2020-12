Smart contract Cardano (ADA) compatibili con tutti i linguaggi di programmazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Oggi, Input Output Hong Kong (IOHK), una società di ingegneria blockchain, ha annunciato il lancio di due piattaforme di sviluppo di Smart contract per Cardano (ADA): IELE e KEVM. Secondo l’annuncio, ìKEVM può ora essere implementato in qualsiasi Smart contract Cardano. Ciò significa che gli Smart contract Cardano ora saranno compatibili con tutti i tipi di linguaggi di programmazione. IOHK è l’azienda dietro la blockchain Cardano e la società sta cercando di rendere la piattaforma blockchain più scalabile e accessibile a utenti e sviluppatori. Gli ambienti di sviluppo aggiuntivi consentiranno agli sviluppatori di scrivere in modo efficace ... Leggi su invezz (Di venerdì 4 dicembre 2020) Oggi, Input Output Hong Kong (IOHK), una società di ingegneria blockchain, ha annunciato il lancio di due piattaforme di sviluppo diper(ADA): IELE e KEVM. Secondo l’annuncio, ìKEVM può ora essere implementato in qualsiasi. Ciò significa che gliora sarannoconi tipi didi. IOHK è l’azienda dietro la blockchaine la società sta cercando di rendere la piattaforma blockchain più scalabile e accessibile a utenti e sviluppatori. Gli ambienti di sviluppo aggiuntivi consentiranno agli sviluppatori di scrivere in modo efficace ...

