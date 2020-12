Samsung Galaxy S20 FE e Note 20, possibili date di One UI 3.0 e Android 11 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Adesso che la One UI 3.0 basata su Android 11 in versione finale è disponibile per i Samsung Galaxy S20 ci si chiede quando toccherà ai Samsung Galaxy S20 FE, reduci dall’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2020, che purtroppo non ha risolto i problemi del touchscreen che interessano alcune unità. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul non ha ufficialmente detto nulla relativamente alla distribuzione della One UI 3.0 con Android 11 per i Samsung Galaxy S20 FE (l’ammiraglia non è nemmeno stata inclusa nel programma beta, in corso da circa due settimane). Ad ogni modo, questo non dovrebbe voler dire che i proprietari del dispositivo dovranno attendere ancora a lungo. Max Weinbach è convinto che l’upgrade possa arrivare a bordo del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Adesso che la One UI 3.0 basata su11 in versione finale è disponibile per iS20 ci si chiede quando toccherà aiS20 FE, reduci dall’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2020, che purtroppo non ha risolto i problemi del touchscreen che interessano alcune unità. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul non ha ufficialmente detto nulla relativamente alla distribuzione della One UI 3.0 con11 per iS20 FE (l’ammiraglia non è nemmeno stata inclusa nel programma beta, in corso da circa due settimane). Ad ogni modo, questo non dovrebbe voler dire che i proprietari del dispositivo dovranno attendere ancora a lungo. Max Weinbach è convinto che l’upgrade possa arrivare a bordo del ...

