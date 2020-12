Mose: si avvia innalzamento paratoie per 'frenare' marea (Di venerdì 4 dicembre 2020) VENEZIA, 04 DIC - Si stanno avviando stasera le procedure per l'attivazione del sistema del Mose a Venezia. Domani sono previsti 135 cm alle ore 2.40 di massima di marea e 110 cm alle ore 13.15. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 4 dicembre 2020) VENEZIA, 04 DIC - Si stannondo stasera le procedure per l'attivazione del sistema dela Venezia. Domani sono previsti 135 cm alle ore 2.40 di massima die 110 cm alle ore 13.15. ...

Si stanno avviando stasera le procedure per l'attivazione del sistema del Mose a Venezia. Domani sono previsti 135 cm alle ore 2.40 di massima di marea e 110 cm alle ore 13.15. Domenica vengono annunc ...

Acqua alta, il Mose è pronto a sollevarsi in notturna: stanotte marea a 130

Tre giorni di maltempo e di maree anomale, Piazza San Marco è tornata ad allagarsi. Polemiche sui sollevamenti a metà. «Quali le conseguenze della corrente sui fondali lagunari?» ...

Tre giorni di maltempo e di maree anomale, Piazza San Marco è tornata ad allagarsi. Polemiche sui sollevamenti a metà. «Quali le conseguenze della corrente sui fondali lagunari?» ...