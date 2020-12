Jennifer Lopez fa sapere di non aver mai usato il botox (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre la rete è impazzita non solo per il suo scatto senza veli, ma anche e soprattutto per la relase dei primi prodotti a firma JLo Beauty, Jennifer Lopez ci tiene a ribadire un concetto: il suo viso non ha mai visto traccia di tossina botulinica. Sorprese? Un pochino anche noi, perché il volto age-free di J-Lo è a dir poco imbarazzante per la sua completa assenza di rughe e segni del tempo. Ma pare proprio che l’artista di origini portoricane sia categorica sul tema: niente Botox. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre la rete è impazzita non solo per il suo scatto senza veli, ma anche e soprattutto per la relase dei primi prodotti a firma JLo Beauty, Jennifer Lopez ci tiene a ribadire un concetto: il suo viso non ha mai visto traccia di tossina botulinica. Sorprese? Un pochino anche noi, perché il volto age-free di J-Lo è a dir poco imbarazzante per la sua completa assenza di rughe e segni del tempo. Ma pare proprio che l’artista di origini portoricane sia categorica sul tema: niente Botox.

plasticpetz : miley cyrus e stevie nicks ariana grande e mariah carey demi lovato e christina aguilera vem ai selena gomez e jennifer lopez - vannnot : vaz insomma io non ho aspettato mezzanotte per 30 secondi in cui dici che ti scoperesti Jennifer Lopez - eroDottorNicco : Comunque carino l'omaggio di Jennifer Lopez al Discobolo di Mirone. Inquietante ma carino. - Cosmicpolitan_ : Comunque le sopracciglia stanno ad Elio così come il culo a Jennifer Lopez #xf2020 - VanityFairIt : I prodotti per la cura della pelle JLo Beauty. L'anteprima -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez fa sapere di non aver mai usato il botox Vanity Fair.it Jennifer Lopez fa sapere di non aver mai usato il botox

Botox? No, grazie. Jennifer Lopez è una fan della skin routine super accurata, ma per il momento non ha mai ceduto alla tossina botulinica. Pare che il suo segreto antiage consista nell'applicare ...

Jennifer Lopez: “Non ho mai usato il Botox” e rivela il suo segreto…

Jennifer Lopez pelle: una bellezza naturale. La cantante, in occasione del lancio della sua linea di prodotti beauty, confessa di non aver mai ricorso alla chirurgia estetica per rimuovere le rughe da ...

Botox? No, grazie. Jennifer Lopez è una fan della skin routine super accurata, ma per il momento non ha mai ceduto alla tossina botulinica. Pare che il suo segreto antiage consista nell'applicare ...Jennifer Lopez pelle: una bellezza naturale. La cantante, in occasione del lancio della sua linea di prodotti beauty, confessa di non aver mai ricorso alla chirurgia estetica per rimuovere le rughe da ...