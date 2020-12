Bruxelles: Commissione Ue mette in mora l’italia per abuso contratti a tempo determinato nel settore pubblico (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Commissione Ue rileva che si tratta di lavoratori ai quali sono riservate condizioni lavorative meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) LaUe rileva che si tratta di lavoratori ai quali sono riservate condizioni lavorative meno favorevoli rispetto ai lavoratori ain

SalvatoreDelP : RT @desk_ucr: #bandieuropei NEWS BANDI – CONSIGLIO EUROPEO DI RICERCA: la Commissione ha reso note le possibili date dei BANDI ERC 2021 htt… - Verdoux11 : Uno dei pochi temi che #mattarella sente davvero. Peccato che se fosse per i suoi amici di #bruxelles, avrebbero gi… - marrkino : Questo governo è completamente succube delle scelte che vengono decise a Bruxelles in sede di Commissione Ue e gli… - peppedimiccoli : @LucianoCaveri Io ricordo ancora il menù della cena a Bruxelles per la tua elezione a presidente della commissione... Grazie ancora - desk_ucr : #bandieuropei NEWS BANDI – CONSIGLIO EUROPEO DI RICERCA: la Commissione ha reso note le possibili date dei BANDI ER… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles Commissione Bruxelles: Commissione Ue mette in mora l?italia per abuso contratti a tempo determinato nel settore pubblico Firenze Post Bruxelles: Commissione Ue mette in mora l?italia per abuso contratti a tempo determinato nel settore pubblico

BRUXELLES – La Commissione europea ha chiesto all’Italia di prevenire l’abuso di contratti a tempo determinato e di evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico. Per questo Bruxel ...

Gentiloni e Sassoli: superiamo il veto di Polonia e Ungheria sul bilancio europeo

BRUXELLES – «UE avanti tutta con Next Generation EU anche senza Polonia ed Ungheria». Lo ha confermato il commissario europea all’Economica, Paolo Gentiloni, in occasione di un webinar organizzato da ...

BRUXELLES – La Commissione europea ha chiesto all’Italia di prevenire l’abuso di contratti a tempo determinato e di evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico. Per questo Bruxel ...BRUXELLES – «UE avanti tutta con Next Generation EU anche senza Polonia ed Ungheria». Lo ha confermato il commissario europea all’Economica, Paolo Gentiloni, in occasione di un webinar organizzato da ...