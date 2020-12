Barbara D’Urso in un nuovo scatto #nomakeup (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il suo modo di fare tv può piacere oppure no, ma su un punto siamo tutte d’accordo: Barbara D’Urso porta più che bene la sua età. A 63 anni, la conduttrice televisiva, sulla cresta dell’onda dagli anni Otannta, ha regalato ai suoi followers su Instagram un selfie no makeup. Il risultato? Pazzesco! Rughe praticamente assenti, lo sguardo riposato senza il segno di borse e occhiaie, il colorito roseo e fresco. Insomma, in versione acqua e sapone Barbara D’Urso non ha niente da invidiare alle Millennials in quanto a qualità e luminositù della pelle. La sua dedica tutta cuoricini – «E comunque un raggio di sole..» – aggiunge un tocco di positività in un periodo cupo, quindi ben venga! Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il suo modo di fare tv può piacere oppure no, ma su un punto siamo tutte d’accordo: Barbara D’Urso porta più che bene la sua età. A 63 anni, la conduttrice televisiva, sulla cresta dell’onda dagli anni Otannta, ha regalato ai suoi followers su Instagram un selfie no makeup. Il risultato? Pazzesco! Rughe praticamente assenti, lo sguardo riposato senza il segno di borse e occhiaie, il colorito roseo e fresco. Insomma, in versione acqua e sapone Barbara D’Urso non ha niente da invidiare alle Millennials in quanto a qualità e luminositù della pelle. La sua dedica tutta cuoricini – «E comunque un raggio di sole..» – aggiunge un tocco di positività in un periodo cupo, quindi ben venga!

