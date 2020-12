Acquaviva | l' ospedale Miulli diventa set di una fiction | scoppia la polemica

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L'' ditorna a ospitare un set cinematografico, ma divampano le polemiche partite da chi ritiene il via libera azzardato in tempi di Covid. Già nel gennaio del 2017 nel ...

Cinzialatin : RT @LaGazzettaWeb: Acquaviva (Ba), l'ospedale Miulli diventa set di una fiction: scoppia la polemica - LaGazzettaWeb : Acquaviva (Ba), l'ospedale Miulli diventa set di una fiction: scoppia la polemica - PierantoniFabio : STANNO GIRANDO UNA FICTION NELL’OSPEDALE DI ACQUAVIVA ((BA) ??? - PierantoniFabio : RT @_thoth____: ?? Negli OSPEDALI vietano l'accesso ai parenti dei malati, malati che muoiono senza un abbraccio, anziani soli abbandonati… - MLipperi : RT @_thoth____: ?? Negli OSPEDALI vietano l'accesso ai parenti dei malati, malati che muoiono senza un abbraccio, anziani soli abbandonati… -

L'ospedale «Miulli» di Acquaviva torna a ospitare un set cinematografico, ma divampano le polemiche partite da chi ritiene il via libera azzardato in tempi di Covid. Già nel gennaio del 2017 nel nosoc ...