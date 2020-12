A ottobre in rialzo le vendite al dettaglio (Di venerdì 4 dicembre 2020) In rialzo le vendite al dettaglio a ottobre. L’Istat stima un aumento rispetto a settembre dello 0,6% in valore e dello 0,2% in volume. Nel trimestre agosto-ottobre 2020 le vendite al dettaglio registrano un aumento del 7,6% in valore e del 9% in volume. Ad aumentare sono soprattutto le vendite dei beni non alimentari. Su base annua, a ottobre l’indice è in rialzo del 2,9% in valore e del 2,5% in volume. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Inleal. L’Istat stima un aumento rispetto a settembre dello 0,6% in valore e dello 0,2% in volume. Nel trimestre agosto-2020 lealregistrano un aumento del 7,6% in valore e del 9% in volume. Ad aumentare sono soprattutto ledei beni non alimentari. Su base annua, al’indice è indel 2,9% in valore e del 2,5% in volume. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

La ripresa interessa soprattutto i beni alimentari (+5,2% ), prodotti per informatica, telecomunicazioni e telefonia (+26%), elettrodomestici e televisori (+18,6%) ...

