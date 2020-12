X Factor Hell Raton: ecco com’era prima, capelli rasati e look diverso (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giudice di X Factor, assieme a Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone, Hell Raton è la vera rivelazione dell’edizione 2020 del noto talent show di Sky Uno. Molto apprezzato anche per i suoi folti capelli ricci e neri, ecco una foto del passato con capelli rasati e un look diverso. Hell Raton, capelli rasati e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giudice di X, assieme a Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone,è la vera rivelazione dell’edizione 2020 del noto talent show di Sky Uno. Molto apprezzato anche per i suoi foltiricci e neri,una foto del passato cone une L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Camy_Britty : Robert Pattinson scusami ma stasera devo guardare Hell r... X Factor ???????? #HarryPotter #XFactor2020 #xf2020 - Aberrantissimo : Un po' di #confusione? - giuggiolajiji91 : @odietamo7 Non è arroganza è matematica. Se avesse eliminato naip loro sarebbero stati ancora in gara, cosa c’è di… - infoitcultura : X Factor 2020 Hell Raton asfalta Manuel Agnelli: lite tra i giudici - elenascovenna : RT @di_ballo: hell raton ha lasciato decidere noi . E noi abbiamo fatto un bel casino . Ha perso l'Italia non X Factor #XF2020 #HellRaton… -