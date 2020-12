Milano paga il prezzo più alto nella seconda ondata Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) La città e il suo hinterland hanno il doppio dei morti del Veneto. Si calcola che in Lombardia alla fine della settimana si avrà una media di 200 decessi al giorno Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 dicembre 2020) La città e il suo hinterland hanno il doppio dei morti del Veneto. Si calcola che in Lombardia alla fine della settimana si avrà una media di 200 decessi al giorno

Antonio80155302 : Bene.A Natale si può andare a pranzo al ristorante. Prendo atto che a Roma e a Milano si potrà scegliere fra miglia… - Citizensforair : RT @fabiomaggi71: Milano paga il costo piu elevato per l'inquinamento aria: € 2843/ab./anno @Citizensforair - fabiomaggi71 : Milano paga il costo piu elevato per l'inquinamento aria: € 2843/ab./anno @Citizensforair - Cloud90233353 : Cerchiamo di fare le cose uguali ed uniformi porcodio... già nessuno di quelli che comanda ha ancora capito che c’è… - MimmoUccio : A MILANO i milanesi cantano: ' CHIST È 'O PAESE D'O COVID' MILANO frega ROMA paga NAPOLI canta APPESTATORI si nasce -

Ultime Notizie dalla rete : Milano paga Milano, chiude il Megastore Mondadori di via Marghera: la libreria paga anche la crisi covid MilanoToday.it Mafia, morto in carcere per Covid Salvatore Genovese: boss di San Giuseppe Jato

Salvatore Genovese , di 77 anni, di San Giuseppe Jato, arrestato dalla Dia nel 2000 e rinchiuso nel carcere Opera di Milano è morto in ospedale per complicanze da Covid. Genovese era ritenuto il padri ...

Banco Bpm: collocato bond Tier2 a 10 anni da 350 mln, coupon 3,25%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 dic - Completato il collocamento del nuovo bond subordinato Tier2 di Banco Bpm in euro con scadenza ...

