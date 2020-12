Mercato Nba | Westbrook ai Wizards e Wall ai Rockets

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Russelllascia Houston per la prima volta nella sua carriera e approda agli Washington Wizard. Questo l’ultimo colpo nelNBA. Dopo aver militato per undici anni agli Oklahoma City Thunder, e una breve esperienza a Houston,si trasferisce a Washington. A quanto riporta Espn, Johncompirà il percorso inverso andando a vestire la maglia deiinsieme ad una prima scelta del Draft 2023 SportFace.

infoitsport : Mercato NBA, LeBron James ai Lakers: le ragioni e i dettagli del prolungamento di due anni - sportli26181512 : Mercato NBA, James Harden: cosa farà adesso Houston? Il piano dei Rockets: Dopo la partenza di Russell Westbrook e… - sportface2016 : Mercato #Nba, #Westbrook lascia Houston per approdare ai #WashingtonWizards - sportli26181512 : Mercato NBA, LeBron James ai Lakers: le ragioni e i dettagli del prolungamento di due anni: La decisione in parte a… - basketinside360 : La NBA testa i giocatori: 48 positivi al #covid al primo giro di tamponi - -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Nba

Russell Westbrook lascia Houston per la prima volta nella sua carriera e approda agli Washington Wizard. Questo l’ultimo colpo nel mercato NBA. Dopo aver militato per undici anni agli Oklahoma City Th ...Mercato NBA, scambio fra Houston Rockets e Washington Wizards: Russell Westbrook nella capitale, John Wall e una scelta al Draft 2023 in Texas ...