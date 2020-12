Lino Banfi ai dirigenti Rai: “Fate una trasmissione per spiegare agli anziani lockdown e Dpcm” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Farei una grande raccomandazione a tutti i dirigenti Rai e a tutti i dirigenti Mediaset e tutte le testate. Inventatevi una trasmissione, di un attore, un presentatore, che faccia capire a tutte le persone di una certa età che cos’è il dpcm, il lockdown...”. Il consiglio è di Lino Banfi, il nonno più famoso d’Italia. Proprio così, spiega l’attore pugliese. Nonno Libero alla Rai: spiegate agli anziani il vocabolario covid “Nessuno le spiega e gli anziani non capiscono. E sono molto in difficoltà“. Nonno Libero lancia l’appello consapevole ‘seriamente’ delle difficoltà che vivono le persone della terza età a capire il nuovo linguaggio del pianeta covid. Neologismi, anglicismi, termini tecnici. Un inferno. “Io mi sento spesso chiedere: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Farei una grande raccomandazione a tutti iRai e a tutti iMediaset e tutte le testate. Inventatevi una, di un attore, un presentatore, che faccia capire a tutte le persone di una certa età che cos’è il dpcm, il...”. Il consiglio è di, il nonno più famoso d’Italia. Proprio così, spiega l’attore pugliese. Nonno Libero alla Rai: spiegateil vocabolario covid “Nessuno le spiega e glinon capiscono. E sono molto in difficoltà“. Nonno Libero lancia l’appello consapevole ‘seriamente’ delle difficoltà che vivono le persone della terza età a capire il nuovo linguaggio del pianeta covid. Neologismi, anglicismi, termini tecnici. Un inferno. “Io mi sento spesso chiedere: ...

