Iran, ma davvero il problema è il suo programma nucleare? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è anche sentito dire, a proposito dell’uccisione di Mohsen Fakhrizadeh, che a morire nell’agguato di sabato scorso vicino a Teheran è stato “il padre della bomba atomica Iraniana”. Come se una bomba atomica ci fosse davvero e nonostante l’Aiea - che grazie all’accordo sul nucleare Iraniano (Jcpoa) ha fortemente rafforzato i propri poteri ispettivi su una trentina di siti sul suolo Iraniano – non abbia mai trovato nulla che giustifichi tale asserzione. Ma è facile ingannarsi alla luce dei titoli che andavano per la maggiore su alcuni media internazionali: tanto per citarne uno, Al Arabiya. A scandire il nome di Fakhrizadeh era stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu il 30 aprile2018 – pochi giorni prima dell’uscita degli Usa dal Jcpoa - in una plateale presentazione della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è anche sentito dire, a proposito dell’uccisione di Mohsen Fakhrizadeh, che a morire nell’agguato di sabato scorso vicino a Teheran è stato “il padre della bomba atomicaiana”. Come se una bomba atomica ci fossee nonostante l’Aiea - che grazie all’accordo suliano (Jcpoa) ha fortemente rafforzato i propri poteri ispettivi su una trentina di siti sul suoloiano – non abbia mai trovato nulla che giustifichi tale asserzione. Ma è facile ingannarsi alla luce dei titoli che andavano per la maggiore su alcuni media internazionali: tanto per citarne uno, Al Arabiya. A scandire il nome di Fakhrizadeh era stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu il 30 aprile2018 – pochi giorni prima dell’uscita degli Usa dal Jcpoa - in una plateale presentazione della ...

eterea_naive : RT @trionfoeterno: @marsicus @eterea_naive Grazie. Qui c'è davvero 'Qualcosa' che assomiglia pari pari a rivelazione di San Giovanni. Falso… - trionfoeterno : @marsicus @eterea_naive Grazie. Qui c'è davvero 'Qualcosa' che assomiglia pari pari a rivelazione di San Giovanni.… - AndreGiuRox : #BreakingNews del mercoledì è tornato! Questa settimana non potete davvero perdervelo! Proteste in #Francia ????,… - SistemaCritic : E’ mercoledì e su Sistema Critico tornano le news della settimana. Oggi faremo un viaggio davvero lungo. #Francia… - controcorrenteT : Non credo nemmeno ad una parola mi spiace. Non è negazionismo sono statistiche da decerebrati dato che in alcune z… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran davvero Iran, ma davvero il problema è il suo programma nucleare? L'HuffPost Iran, ma davvero il problema è il suo programma nucleare?

Nei giorni scorsi si è anche sentito dire, a proposito dell’uccisione di Mohsen Fakhrizadeh, che a morire nell’agguato di sabato scorso vicino a Teheran è stato “il ...

Trump il mandante, Netanyahu l’esecutore. Così nasce l’operazione “Terra bruciata”

L’operazione “Terra bruciata” ha avuto inizio. E, come rimarcato da Globalist, il vero, disperato, ricorso di Donald Trump è quello alla guerra. Contro l’Iran. Guerra per procura, in una prima fase, a ...

Nei giorni scorsi si è anche sentito dire, a proposito dell’uccisione di Mohsen Fakhrizadeh, che a morire nell’agguato di sabato scorso vicino a Teheran è stato “il ...L’operazione “Terra bruciata” ha avuto inizio. E, come rimarcato da Globalist, il vero, disperato, ricorso di Donald Trump è quello alla guerra. Contro l’Iran. Guerra per procura, in una prima fase, a ...