Harry Potter e il calice di fuoco | il ritorno di Voldemort

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La maratona diè giunta al quarto capitolo, questa volta diretto da Mike Newell. Nel quarto episodio della saga diassistiamo a un terribile risorgimento: Lordtorna e per la prima volta lo interpreta Ralph Fiennes. Oltre al cast già presente nei precedenti film (Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon) si aggiungono Brendan Gleeson, Miranda Richardson, Frances de la Tour, Pedrag Bjelac, Robert Pattison, Stanislav Ianevski, Clémence Poésy. Il cast si amplia poiché la scuola di Hogwats ospita il famoso Torneo tremaghi, una competizione che si svolge ogni cinque anni tra le tre scuole di magia. Quindi gli studenti di Durmstrang e Beauxbatons vengono ospitati tra le mura del castello per prendere parte alla sfida. Proprio il ...

L'attore che ha interpretato Hannibal Lecter ha commentato l'addio di Johnny Depp dal prequel di Harry Potter e ha espresso tutta la sua felicità per il suo nuovo ruolo nella saga