Covid | feste blindate | stop spostamenti e a Capodanno coprifuoco rafforzato Dal 7 gennaio si torna a scuola

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Approvato questa notte e già in Gazzetta ufficiale il decreto legge per le restrizioni per il periodo natalizio. Il decreto, emanato dal Presidente della Repubblica, e’ atto avente forza di legge e puo’ intervenire sulle liberta’ fondamentali, come quella di circolazione, o consentire che norme di rango secondario come il dpcm lo facciano (art. 1,3 del decreto). Il decreto legge dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento.