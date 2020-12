Bonomi attacca il Governo: "Il confronto non è un optional, ma un dovere" (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Siamo un Paese che tenta di cogliere la più grande occasione storica per fare riforma, quella del Recovery fund, senza coinvolgere nessuno. Siamo un Paese che non ha metodo”. Va giù pesante il presidente di Confindustria Carlo Bonomi - intervenuto durante il webinar della Luiss e Science Po che conclude la terza edizione digitale dei Dialoghi Italo-Francesi per l’Europa - e si dice “arrabbiato” nei confronti del Governo per la gestione dei fondi del Next generation Eu, perché “non vedo nessuno che ha voglia di cogliere questa grande occasione che abbiamo di trasformare il paese”. Un mancanza di visione, quindi, quella che imputa Bonomi. Il quale, più che chiedere, esige un confronto con l’Esecutivo: “Non lo ritengo un optional ma lo ritengo un dovere”. “Abbiamo un’occasione storica ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Siamo un Paese che tenta di cogliere la più grande occasione storica per fare riforma, quella del Recovery fund, senza coinvolgere nessuno. Siamo un Paese che non ha metodo”. Va giù pesante il presidente di Confindustria Carlo- intervenuto durante il webinar della Luiss e Science Po che conclude la terza edizione digitale dei Dialoghi Italo-Francesi per l’Europa - e si dice “arrabbiato” nei confronti delper la gestione dei fondi del Next generation Eu, perché “non vedo nessuno che ha voglia di cogliere questa grande occasione che abbiamo di trasformare il paese”. Un mancanza di visione, quindi, quella che imputa. Il quale, più che chiedere, esige uncon l’Esecutivo: “Non lo ritengo unma lo ritengo un”. “Abbiamo un’occasione storica ...

