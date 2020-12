Ue: Giorgetti, ‘task force per Recovery senza opposizione scelta stupida’ (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Il Recovery Fund condizionerà i nostri prossimi trent’anni, dovrebbe essere ovvio coinvolgere l’opposizione, perché il governo che arriverà tra due o sei anni, dovrà farsene carico e non potrà dire: ripartiamo da zero. Invece arriva la mitica task force e le opposizioni restano escluse. Mi pare quanto meno un modo miope di fare le cose. Peggio, stupido”. Lo dice Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, in un’intervista a ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “IlFund condizionerà i nostri prossimi trent’anni, dovrebbe essere ovvio coinvolgere l’, perché il governo che arriverà tra due o sei anni, dovrà farsene carico e non potrà dire: ripartiamo da zero. Invece arriva la mitica taske le opposizioni restano escluse. Mi pare quanto meno un modo miope di fare le cose. Peggio, stupido”. Lo dice Giancarlo, vicesegretario della Lega, in un’intervista a ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

