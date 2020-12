Dpcm Natale, è ufficiale: vietati spostamenti tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato di questa mattina, per presentare il piano di vaccinazione, ha annunciato alcuni passaggi fondamentali del nuovo testo che sarà pubblicato nelle prossime ore. Ancora tanti i punti da chiarire, ma quel che è certo è che saranno vietati gli spostamenti tra i comuni. spostamenti vietati a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato di questa mattina, per presentare il piano di vaccinazione, ha annunciato alcuni passaggi fondamentali del nuovo testo che sarà pubblicato nelle prossime ore. Ancora tanti i punti da chiarire, ma quel che è certo è che sarannoglitra ia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : Dpcm: Conte con capigruppo apre a ricongiungimenti Natale. Chiesta riflessione su deroghe a spostamenti - lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - fattoquotidiano : Dpcm Natale, governo verso la linea dura: coprifuoco alle 22, ristoranti aperti a pranzo, città chiuse a Natale e C… - xjsekhmet : RT @DomenicoGaudia1: Rendiamoci conto che a Natale, anziché avere un minimo di libertà in più, ci rinchiuderanno come topi. #dpcm #congiunt… - ttgitalia : L'atteso Dpcm di Natale potrebbe portare con sé misure molto restrittive per viaggi e #crociere. Secondo le ultime… -

