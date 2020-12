Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)DEL 01 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO PROVOCANDO CODE PER CIRCA SETTE CHILOMETRI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA CASTAGNETTA E TRIGORIA IN DIREZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DELLA SCAFA TRA VIA MONGOLFIER E VIA MARCHETTI, LA STRADA ERA CHIUSA DA DIVERSI GIORNI PER LA FUORIUSCUTA DI GAS. RESTA TUTTAVIA L’INTERDIZIONE AL TRAFFICO PER I MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 ...