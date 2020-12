Su Amazon il libro sull'ammirazione per Salvini, ma sono tutte pagine bianche (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ dedicato a Matteo Salvini il libro più venduto nella sezione Scienze politiche di Amazon. 110 pagine al costo di 6,99 per un volume dal titolo “Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione”. L’autore, Alex Green, nella copertina si definisce “analista politico”. E fin qui niente di strano. Peccato che il volume sia composto solo da pagine bianche. Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ dedicato a Matteoilpiù venduto nella sezione Scienze politiche di. 110al costo di 6,99 per un volume dal titolo “Perchémerita fiducia rispetto e”. L’autore, Alex Green, nella copertina si definisce “analista politico”. E fin qui niente di strano. Peccato che il volume sia composto solo da

