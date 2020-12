Pippo Franco a I Soliti Ignoti: “Vado da uno psichiatra” (Di martedì 1 dicembre 2020) Pippo Franco è stato uno degli ospiti famosi al programma di Amadeus I Soliti Ignoti. Per il periodo natalizio si alterneranno i vip per beneficienza Il programma condotto da Amadeus sta avendo molto successo, infatti I Soliti Ignoti viene seguito da molti italiani che si divertono insieme ai concorrenti. Da adesso fino alla fine del L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020)è stato uno degli ospiti famosi al programma di Amadeus I. Per il periodo natalizio si alterneranno i vip per beneficienza Il programma condotto da Amadeus sta avendo molto successo, infatti Iviene seguito da molti italiani che si divertono insieme ai concorrenti. Da adesso fino alla fine del L'articolo proviene da YesLife.it.

Stedano2 : @realpippofranco ciao buongiorno buon martedì 1 dicembre 2020 pippo franco io mi chiamo stefano pepe e ho 22 anni s… - L_CdM : RT @EndemolShineIT: Soliti Ignoti si trasforma in SolitiIgnoti-Special Vip!?? Questa sera Pippo Franco proverà a vincere il montepremi che s… - annjosiah : RT @rebisprettyodd: leggo 'pippo franco' in tendenza ed è subito BBANDO ALLE CIANCE, ERAVAMO IO, BBALODELLI E BIBBO FRANCO - FScalmati : RT @MaurizioAlba: Quando vedo Pippo Franco in tendenza. Video sconsigliato ai deboli di cuore. (Da Mimmo Modem) - breakingnewsit : Alle 1:32 entra in TT #CheCiFaccioQui, la contessa e pippo franco! -