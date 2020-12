Nuovo Dpcm: sarà un’Italia blindata (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’idea che si fa strada in vista del Natale è ormai chiara: blindare l’Italia per evitare di cadere nell’errore fatto durante l’estate. Come riporta Corriere, l’orientamento del governo sembra quello di vietare lo spostamento tra regioni anche se gialle e chiudere hotel e resort nelle località turistiche invernali. Queste nuove disposizioni dovrebbero partire dal 20 Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’idea che si fa strada in vista del Natale è ormai chiara: blindare l’Italia per evitare di cadere nell’errore fatto durante l’estate. Come riporta Corriere, l’orientamento del governo sembra quello di vietare lo spostamento tra regioni anche se gialle e chiudere hotel e resort nelle località turistiche invernali. Queste nuove disposizioni dovrebbero partire dal 20 Impronta Unika.

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - fattoquotidiano : Folla per lo shopping, Variati (Viminale): “Sindaci e Regioni possono già intervenire. Gesti irresponsabili possono… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - palermomaniait : Boccia sul nuovo Dpcm di Natale: ''Evitare spostamenti e mantenere il coprifuoco'' - - sarahross71 : RT @Libero_official: Indiscrezioni sul nuovo #dpcm: 'Chiusi alberghi di montagna fino al 10 gennaio, coprifuoco per chi rientra dall'Estero… -