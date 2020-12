Maltempo, inizio settimana con nubifragi e allerte: in Sardegna chiesto stato di calamità naturale (Di martedì 1 dicembre 2020) Maltempo, inizio settimana con nubifragi e allerte. Ancora una giornata di Maltempo sull’Italia centro-meridionale: secondo le previsioni di oggi, lunedì 30 novembre, temporali sono attesi su Basilicata, Puglia, parte di Calabria e Abruzzo, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla, e sulla Sardegna: qui è stata richiesta la proclamazione dello stato di calamità naturale dopo l’alluvione dei giorni scorsi. In arrivo i primi aiuti economici. L’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio parte dell’Italia nel weekend continua anche oggi, lunedì 30 novembre. Oltre ad un drastico delle calo delle temperature, che caratterizzerà l’inizio della settimana ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 1 dicembre 2020)con. Ancora una giornata disull’Italia centro-meridionale: secondo le previsioni di oggi, lunedì 30 novembre, temporali sono attesi su Basilicata, Puglia, parte di Calabria e Abruzzo, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla, e sulla: qui è stata richiesta la proclamazione dellodidopo l’alluvione dei giorni scorsi. In arrivo i primi aiuti economici. L’ondata diche ha messo in ginocchio parte dell’Italia nel weekend continua anche oggi, lunedì 30 novembre. Oltre ad un drastico delle calo delle temperature, che caratterizzerà l’della...

Da oggi, martedì 1 dicembre, inizio dell’inverno meteorologico, sull'Italia si avvicinerà un vortice ciclonico di origine polare che farà irruzione ...

Il maltempo ha fermato ancora il porto di Tremestieri

Le cattive condizioni meteorologiche hanno fermato le attività del porto siciliano di Tremestieri, che è l’approdo messinese degli autotrasportatori che devono attraversare lo Stretto. Una situazione ...

