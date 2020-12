Emma Marrone: X Factor è stata una vera figuraccia? (Di martedì 1 dicembre 2020) La cantante salentina Emma Marrone non sta riscuotendo un enorme successo come giudice di XFactor. Nota sostenitrice dei diritti delle donne, la Marrone sta attuando delle scelte di stile molto “audaci” e personali La cantante Emma Marrone, vincitrice della nona edizione del talent “Amici di Maria de Filippi” nel 2010, sta scuotendo il web per le sue esternazioni come coach della categoria Under Uomo 16-24 in questo XF14. Nota Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) La cantante salentinanon sta riscuotendo un enorme successo come giudice di X. Nota sostenitrice dei diritti delle donne, lasta attuando delle scelte di stile molto “audaci” e personali La cantante, vincitrice della nona edizione del talent “Amici di Maria de Filippi” nel 2010, sta scuotendo il web per le sue esternazioni come coach della categoria Under Uomo 16-24 in questo XF14. Nota Articolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - HuffPostItalia : Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Scusa Se Vado Via - RealKhaty : @filledesfleurss Emma Marrone ovvio. - xdemismile : RT @fanpage: Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fila sul tema… -