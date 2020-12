A Natale niente ricongiungimenti tra parenti: regioni chiuse per tutte le festività (Di martedì 1 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm non dovrebbe consentire il rientro a casa a Natale di chi vive lontano dalla propria famiglia. La chiusura delle regioni dovrebbe restare in vigore tra il 19 dicembre e il 10 gennaio. La giornata odierna sarà particolarmente tesa tra le mura di Palazzo Chigi. Si dovranno discutere i nuovi provvedimenti che rientreranno L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm non dovrebbe consentire il rientro a casa adi chi vive lontano dalla propria famiglia. La chiusura delledovrebbe restare in vigore tra il 19 dicembre e il 10 gennaio. La giornata odierna sarà particolarmente tesa tra le mura di Palazzo Chigi. Si dovranno discutere i nuovi provvedimenti che rientreranno L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Niente messe a Natale. I consigli della Ue per evitare la terza ondata - matteosalvinimi : Nessuno pensa a cenoni con 100 persone, ma invito tutti quelli che vanno in tv ad evitare di seminare disperazione… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Niente vacanze sulla neve a Natale' - fedeapollons : @Lucia_L88 A sentir loro non ha bisogno di niente. Vorrei farle un bel regalo per il compleanno che è tra un mese,… - ReaSilviaa : @8e01943eb6d64bc @we_ci65 @stocazzzzzo Ahahaha ma si! Ci sta! È da ieri che le bigotte me stanno addosso per il twe… -