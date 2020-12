450 km a piedi per smaltire la rabbia dopo l’ennesima lite | poi la beffa

(Di martedì 1 dicembre 2020)con la moglie, si incammina perla. Dalla Lombardia raggiunge le Marche. Stremato. Probabilmente è il miglior antidoto alla, camminare a lungo senza una meta. Ma forse un uomo di Como ha esagerato nella sua ‘avventura’ e si è ritrovato a 450 km da casa. Deve essere stata tanta laper percorrere tutta quella strada, ma camminare è sempre meglio che litigare. L’avventura ha avuto anche un epilogoper il 48enne novello Forrest Gump. “Sono venuto afin qui – ha dichiarato l’uomo -. Non ho usato nessun mezzo. In questi giorni ho mangiato e bevuto perché la gente che ho incontrato lungo il cammino mi ha offerto acqua e cibo. Sto bene. Sono solo un po’ ...

Ultime Notizie dalla rete : 450 piedi

Dopo l'ennesima lite con la moglie, si incammina per smaltire la rabbia. Dalla Lombardia raggiunge le Marche. Stremato.Ritrovato dagli agenti di Polizia a bordo di una strada, l'uomo è stato accompagnato in commissariato per le verifiche necessarie ...