Uomini e Donne, jingle sostituito, Agostino Penna smentisce la versione del programma: “È un po’ strano” (Di lunedì 30 novembre 2020) In questi giorni, i fan di Uomini e Donne hanno notato che il famoso jingle, utilizzato all’ingresso dei vari protagonisti del talk show, è stato sostituito. Inizialmente si pensava si fosse trattato di un errore, ma con il passare dei giorni è emersa un’altra verità. Amedeo Venza ha dichiarato che dietro questa scelta ci sarebbero motivi contrattuali. Nel dettaglio, pare che il programma sia in attesa di rinnovare il contratto con Agostino Penna, il quale è stato l’ideatore di tale sigla. Il cantante, però, ha dato una versione dei fatti completamente diversa. Agostino Penna sul jingle di Uomini e Donne Dietro la sostituzione del famoso jingle di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020) In questi giorni, i fan dihanno notato che il famoso, utilizzato all’ingresso dei vari protagonisti del talk show, è stato. Inizialmente si pensava si fosse trattato di un errore, ma con il passare dei giorni è emersa un’altra verità. Amedeo Venza ha dichiarato che dietro questa scelta ci sarebbero motivi contrattuali. Nel dettaglio, pare che ilsia in attesa di rinnovare il contratto con, il quale è stato l’ideatore di tale sigla. Il cantante, però, ha dato unadei fatti completamente diversa.suldiDietro la sostituzione del famosodi ...

matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - trash_italiano : Serviva il cambio di jingle di Uomini e Donne per farmi capire davvero che nulla è per sempre. - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - FrancyFavotto : #Ragazze: #oroscopo, 7 #cosedasapere prima di #uscire con una #donna #Sagittario. - llilita1402 : Ma donne che si dicono da sole sono bella,sexy,faccio impazzire uomini ??ammiccano,hanno seri problemi!Possibile ess… -