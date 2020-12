Tutorial Detto Fatto: spunto di riflessione (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 24 Novembre, giorno precedente alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, Detto Fatto ha promosso un Tutorial per insegnare alle donne ad essere sensuali e provocanti quando si fa la spesa. Protagonista di tutto ciò la bellissima pole dancer Emily Angelillo che, ancheggiando su tacchi vertiginosi, ha impartito la lezione. La dimostrazione è stata subito condannata sessista e inopportuna. Tuttavia, nel mezzo di tutto questo trambusto – assolutamente più che giustificato – occorre chiederci qualcosa di più. Bisogna andare più a fondo, come dei bravi detective, per capire il perché – più che il cosa – sia sbagliato tutto ciò. Detto Fatto: sbagliato non è solo il Tutorial Ma andiamo per ordine. Cosa hanno visto i telespettatori ormai lo sappiamo bene, ma ci si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 24 Novembre, giorno precedente alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne,ha promosso unper insegnare alle donne ad essere sensuali e provocanti quando si fa la spesa. Protagonista di tutto ciò la bellissima pole dancer Emily Angelillo che, ancheggiando su tacchi vertiginosi, ha impartito la lezione. La dimostrazione è stata subito condannata sessista e inopportuna. Tuttavia, nel mezzo di tutto questo trambusto – assolutamente più che giustificato – occorre chiederci qualcosa di più. Bisogna andare più a fondo, come dei bravi detective, per capire il perché – più che il cosa – sia sbagliato tutto ciò.: sbagliato non è solo ilMa andiamo per ordine. Cosa hanno visto i telespettatori ormai lo sappiamo bene, ma ci si ...

