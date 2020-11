Ristori quater, arriva il via libera del Consiglio: nuove scadenze fiscali e indennità (Di lunedì 30 novembre 2020) È arrivato nella tarda sera di ieri 29 Novembre 2020 il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Ristori quater, che aggiunge altri 8 miliardi alle compensazioni per le le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell’epidemia. I parametri di accesso al fondo saranno decisi con un Dpcm. La maggior parte delle risorse messe a disposizione dal Ristori quater (oltre 5 miliardi) sarà destinata alla proroga delle scadenze fiscali. Il Ristori quater dunque prevede per chi abbia subito una “significativa perdita di fatturato” a causa del Covid-19 “l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi”. Inoltre sarà istituito “un fondo finalizzato a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Èto nella tarda sera di ieri 29 Novembre 2020 il viadeldei Ministri al decreto, che aggiunge altri 8 miliardi alle compensazioni per le le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell’epidemia. I parametri di accesso al fondo saranno decisi con un Dpcm. La maggior parte delle risorse messe a disposizione dal(oltre 5 miliardi) sarà destinata alla proroga delle. Ildunque prevede per chi abbia subito una “significativa perdita di fatturato” a causa del Covid-19 “l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamentie contributivi”. Inoltre sarà istituito “un fondo finalizzato a ...

