Recovery Fund, meno manager e più Stato. I suggerimenti di Tria (Di lunedì 30 novembre 2020) Non è tempo di top manager e di strani accentramenti di potere che fino ad oggi hanno funzionato poco o nulla. Il Recovery Fund è qualcosa di troppo importante, vitale, per essere dilapidato. Non è una questione di competenze, dice Giovanni Tria, ministro dell’Economia dell’era gialloverde, ai tempi del governo Conte I, con un passato al vertice della Scuola di formazione della Pubblica amministrazione. Un bravo manager è sicuramente competente ma non è detto che lo sia nella fattispecie. E allora, sarebbe meglio far fare il lavoro di allocazione e spartizione dei 209 miliardi di euro pronti a piovere sull’Italia a chi il mestiere lo conosce. E non è a Palazzo Chigi. Tria, tra pochi mesi arriveranno i primi fondi del Recovery Fund. Ma il governo non ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) Non è tempo di tope di strani accentramenti di potere che fino ad oggi hanno funzionato poco o nulla. Ilè qualcosa di troppo importante, vitale, per essere dilapidato. Non è una questione di competenze, dice Giovanni, ministro dell’Economia dell’era gialloverde, ai tempi del governo Conte I, con un passato al vertice della Scuola di formazione della Pubblica amministrazione. Un bravoè sicuramente competente ma non è detto che lo sia nella fattispecie. E allora, sarebbe meglio far fare il lavoro di allocazione e spartizione dei 209 miliardi di euro pronti a piovere sull’Italia a chi il mestiere lo conosce. E non è a Palazzo Chigi., tra pochi mesi arriveranno i primi fondi del. Ma il governo non ...

CottarelliCPI : A me sembra proprio che la modalità proposta da Calenda sia quella giusta, anche perché più semplice, per gestire l… - AnnalisaChirico : Un premier, tre ministri, il Ciae, 6 manager, 300 esperti... Ma davvero qualcuno pensa che la governance italiana d… - AnnalisaChirico : Sul Corriere si legge che per la governance del Recovery fund il premier starebbe pensando a: cabina di regia di Pa… - Diego_Bruno80 : RT @pbecchi: Dopo le task force legate alla pandemia ora un esercito di trecento esperti guidati da sei manager scelti da Conte per fare qu… - EureosCriss : RT @jimmomo: Gualtieri si prepara a dire sì al Nuovo Mes, ma Parlamento lo impegnava a una 'logica di pacchetto', che egli non ha rispettat… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund HTTP/1.1 Server Too Busy