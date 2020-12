“Oddio, non me l’aspettavo…”. Paolo Ciavarro sorprende la sua Clizia Incorvaia: tutto in diretta (Di lunedì 30 novembre 2020) La loro storia è stata una delle più seguite degli ultimi tempi sulla tv e tutto pare andare per il verso giusto. Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro la relazione è sempre più solida e i due restano sempre nell’occhio dei fan che non vogliono perder un passo dei loro beniamini. Recentemente Clizia e Paolo sono stati ospiti da Adriana Volpe, che entrambi conoscono bene per aver condiviso con la presentatrice l’esperienza del Grande Fratello. Dopo aver dato più volte prove di essere fatti l’una per l’altra, con Clizia che ha apertamente detto di volere un figlio da Paolo, loro ormai sono pronti per il grande passo. Come ha confermato l’anello sull’anulare di lei e le parole “È una promessa”, con la risposta di lui “Mantenuta”. Da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) La loro storia è stata una delle più seguite degli ultimi tempi sulla tv epare andare per il verso giusto. Trala relazione è sempre più solida e i due restano sempre nell’occhio dei fan che non vogliono perder un passo dei loro beniamini. Recentementesono stati ospiti da Adriana Volpe, che entrambi conoscono bene per aver condiviso con la presentatrice l’esperienza del Grande Fratello. Dopo aver dato più volte prove di essere fatti l’una per l’altra, conche ha apertamente detto di volere un figlio da, loro ormai sono pronti per il grande passo. Come ha confermato l’anello sull’anulare di lei e le parole “È una promessa”, con la risposta di lui “Mantenuta”. Da ...

fabioschiano : Sono delle menti instancabili (oddio, menti non esageriamo)... adesso pure il marmo liquido usato per creare le sta… - iitsaidaaa : @hogvaarts oddio, non ho la minima idea di come tu possa stare, ma mi dispiace davvero tantissimo per te, sono sicu… - non_sei_me : @martinapertici2 amo ma come fai a scopri ste cose oddio ti voglio come agente personale - ossidianae : @Chantal939 @linaswik_ oddio vero, non avevo nemmeno considerato la sua esistenza - iitsaidaaa : @PotatoxAngel oddio, sinceramente non so che dirti perché non mi è mai successo, ma insisti con i tuoi e prova a co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oddio non HTTP/1.1 Server Too Busy