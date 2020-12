Nacho | “Al Real sono felice | non cambierei questa squadra per nessun’altra”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il difensore delMadrid,Fernandez, prima della gara contro lo Shakhtar, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Zidane. Queste le sue parole: “Permisempre sentito importante, non gioco tutte le partite come Sergio Ramos ma con ogni allenatore ho sentito la fiducia. Spero Ramos possa rinnovare, lui è un pilastro del. Shakhtar? Affronteremo unaforte, dobbiamo stare attenti. Contro l’Inter abbiamo dominato e abbiamo dato una buona versione di noi. Con l’Alaves invece abbiamo perso. Al, qui è dove voglio essere. Oggi nonper. Foto: mundo ...