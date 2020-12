Mediaset, Michelle Hunziker contro Alfonso Signorini: decisione choc (Di lunedì 30 novembre 2020) In casa Mediaset arriva la decisione choc che vede Michelle Hunziker scavalcare il presentatore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini Nel palinsesto della Mediaset c’è una rivoluzione in atto che mette in primo piano la bionda presentatrice di All Together Now. Michelle Hunziker infatti con il suo programma ha scavalcato negli ascolti Alfonso Signorini e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 30 novembre 2020) In casaarriva lache vedescavalcare il presentatore del Grande Fratello Vip,Nel palinsesto dellac’è una rivoluzione in atto che mette in primo piano la bionda presentatrice di All Together Now.infatti con il suo programma ha scavalcato negli ascoltie L'articolo proviene da YesLife.it.

magicaGrmente22 : Michelle Hunziker, ribaltone a Mediaset? Share in crisi, dove piazzano All Together Now: l'ultima difficilissima ... - LaMammaN1 : - ClarabellaBest : Leggi 'Barack Obama: 'Ho vissuto tensioni con mia moglie Michelle'' su Mediaset Play - DavideRTramonta : RT @CinguettaTV: Main sponsor (sponsor prima del programma) per #alltogethernow da questa puntata fa capire che @m_hunziker ci ha creduto e… - francesco_9809 : @CinguettaTV @Federic01996 @m_hunziker Michelle è una delle poche che sperimenta. Mediaset se la tenga stretta e fa… -