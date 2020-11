L' oroscopo di dicembre 2020 | i segni più fortunati e i meno fortunati

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 novembre 2020)di. La luna nuova del 14 avverrà in Sagittario, segno di fuoco guidato dalla sete d'ignoto. In un anno segnato dall'incertezza, probabilmente ne avrai abbastanza, ma questa fase lunare ti ricorderà le gioie che possono derivare dall'affidare le cose al caso. Sedersi sulla paura non ti farà andar lontano e se ilci ha insegnato qualcosa è che non si può pianificare tutto. A volte, vivere con spontaneità è l'unico modo per andare avanti. La coincidenza dell'eclissi solare totale ci lascerà con la promessa di nuovi, anche eccitanti, cambiamenti in arrivo. Un altro impulso all'ottimismo arriverà il 17, quando Saturno si sposterà in Acquario: il nostro potenziale di cambiamento, crescita e miglioramento collettivo apparirà illimitato, a condizione che siamo pronti a lavorare per tali sviluppi. Pronto a scoprire come ...