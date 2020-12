iPhone non sempre resistenti all'acqua: Apple multata per €10 milioni (Di lunedì 30 novembre 2020) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Apple per 10 milioni di euro per aver fatto false affermazioni su quanto siano impermeabili i suoi iPhone. In primo luogo, nei materiali promozionali la società ha affermato che vari modelli di iPhone, dall'iPhone 8 all'iPhone 11, erano resistenti all'acqua a una profondità compresa tra 1 e 4 metri per un massimo di 30 minuti, a seconda del modello. L'AGCOM ha affermato che questo era il caso solo in condizioni di laboratorio controllate, con acqua completamente calma e pura, e non era vero negli scenari del mondo reale in cui i consumatori potrebbero far cadere i loro telefoni in acqua. Secondo quanto trapelato, anche i termini di garanzia di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 30 novembre 2020) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multatoper 10di euro per aver fatto false affermazioni su quanto siano impermeabili i suoi. In primo luogo, nei materiali promozionali la società ha affermato che vari modelli di, dall'8 all'11, eranoall'a una profondità compresa tra 1 e 4 metri per un massimo di 30 minuti, a seconda del modello. L'AGCOM ha affermato che questo era il caso solo in condizioni di laboratorio controllate, concompletamente calma e pura, e non era vero negli scenari del mondo reale in cui i consumatori potrebbero far cadere i loro telefoni in. Secondo quanto trapelato, anche i termini di garanzia di ...

Agenzia_Italia : Dire che gli iPhone resistono all'acqua non è esattamente vero. E l'Antitrust multa Apple - il_Conte78 : RT @pirata_21: #Apple multata per pubblicità ingannevole: gli #iPhone non erano resistenti all'acqua e la garanzia non copriva i danni caus… - SaffronHorizon : RT @pirata_21: #Apple multata per pubblicità ingannevole: gli #iPhone non erano resistenti all'acqua e la garanzia non copriva i danni caus… - CristopherGius1 : RT @pirata_21: #Apple multata per pubblicità ingannevole: gli #iPhone non erano resistenti all'acqua e la garanzia non copriva i danni caus… - iltrumpo : RT @pirata_21: #Apple multata per pubblicità ingannevole: gli #iPhone non erano resistenti all'acqua e la garanzia non copriva i danni caus… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone non HTTP/1.1 Server Too Busy