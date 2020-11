Grey’s Anatomy 16 non va in onda il 30 novembre su La7, per lo speciale La Partita di Maradona (Di lunedì 30 novembre 2020) Grey’s Anatomy 16 non va in onda il 30 novembre su La7, per lasciare spazio ad una serata dedicata a Diego Armando Maradona: il lutto nel mondo del calcio che ha sconvolto tutti gli amanti di questo sport in ogni parte del mondo viene celebrato dalla rete con una serata che ripropone la storica Partita dei mondiali dell’86 Argentina – Inghilterra. Grey’s Anatomy 16 non va in onda Si tratta della Partita che consacrò Maradona come l’idolo del calcio argentino e non solo: odiato dagli inglesi per quel goal di mano vissuto come una beffa (“è stata la mano di Dio“, avrebbe poi detto il calciatore creando un epiteto che sarebbe diventato il suo soprannome), Maradona in quel match ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)16 non va inil 30su La7, per lasciare spazio ad una serata dedicata a Diego Armando: il lutto nel mondo del calcio che ha sconvolto tutti gli amanti di questo sport in ogni parte del mondo viene celebrato dalla rete con una serata che ripropone la storicadei mondiali dell’86 Argentina – Inghilterra.16 non va inSi tratta dellache consacròcome l’idolo del calcio argentino e non solo: odiato dagli inglesi per quel goal di mano vissuto come una beffa (“è stata la mano di Dio“, avrebbe poi detto il calciatore creando un epiteto che sarebbe diventato il suo soprannome),in quel match ...

