Coroanvirus | Zaia | “Dpcm chiarisca i principi dell’assembramento | difficile spiegare piste da sci chiuse e struscio aperto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) “Vorrei che fosse chiarito quali dovranno essere ifondanti di questo Dpcm. Se ilo fondante è che l’assembramento è un problema, allora non si possono chiudere i teatri, i cinema e leda sci. Perchè a me non risulta che l’assembramento sia solo in questi contesti; anzi sono forse più governabili degli assembramenti volontari e liberi che si creano naturalmente”.. Così il presidente del Veneto, Luca, parlando in conferenza stampa dei possibili assembramenti sulleda sci, chiarisce l’ipotesi di folla anche in altri contesti. “Partire dicendo tu sì, tu no, non mi sembra un metodo di lavoro – continua – Èi motivi per cui il teatro è chiuso e lo ‘’ invece è aperto, la pista da sci chiusa e ...