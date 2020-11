Sean Connery, svelata la causa di morte dell'attore (Di domenica 29 novembre 2020) Le principali cause di morte di Sean Connery, sono state rivelate attraverso un documento pubblicato da TMZ: l'attore si era spento nel sonno il 31 ottobre. Sean Connery è morto nel sonno lo scorso 31 ottobre e il certificato, recentemente pubblicato da TMZ, ha rivelato che tra le principali cause di morte dell'attore risultano: polmonite, insufficienza cardiaca e complicanze fisiche dovute alla vecchiaia. Secondo il documento Connery è morto per un'"insufficienza respiratoria" dovuta ad una grave forma di polmonite, vecchiaia e fibrillazione atriale: una frequenza cardiaca irregolare che può aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicazioni cardiache. Sean ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) Le principali cause didi, sono state rivelate attraverso un documento pubblicato da TMZ: l'si era spento nel sonno il 31 ottobre.è morto nel sonno lo scorso 31 ottobre e il certificato, recentemente pubblicato da TMZ, ha rivelato che tra le principali cause dirisultano: polmonite, insufficienza cardiaca e complicanze fisiche dovute alla vecchiaia. Secondo il documentoè morto per un'"insufficienza respiratoria" dovuta ad una grave forma di polmonite, vecchiaia e fibrillazione atriale: una frequenza cardiaca irregolare che può aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicazioni cardiache....

