Romain Grosjean va a fuoco nel Gp del Bahrain

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 novembre 2020) Spaventoso incidente pernel corso del primo giro del Gp del. La Haas del francese si schianta contro le barriere, si spezza e si incendia. Grosejan, apparentemente illeso, riesce ad uscire dall’abitacolo distrutto e viene accompagnato all’ambulanza che lo conduce in ospedale. “È stato spaventoso da vedere, ma siamo contenti di vedereuscire dalla Medical Car”, twitta il team. Il pilota, cosciente, sarà sottoposto ad accertamenti. In base alle prime informazioni, le fiamme avrebbero provocato lesioni superficiali alle mani e alle caviglie.è stato trasportato in ospedale con l’elicottero, con sospette fratture alle costole. “Quando vedi un episodio così c’è poco da dire, solo sperare: pensi solo a questo”, ha detto il team pincipal della Haas Günther ...