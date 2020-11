LIVE Biathlon, 10km Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe domina la sprint davanti a Samuelsson. Un buon Hofer a ridosso della top 10 (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della sprint FEMMINILE 11.25 Meno positiva la giornata di Bionaz, al momento 52esimo su 55 arrivati dopo 3 errori e 3’30” di ritardo 11.24 Siamo alle battute conclusive di questa sprint, per Hofer si profila l’undicesima piazza finale. 11.22 Ponsiliuomaaaaa! Che finale! 48? da Boe, doppio podio Svezia! Secondo piazzamento nei primi tre della carriera per il classe 1995 11.20 Ponsiluoma 2? di margine su Christiansen all’ultimo rilevamento! Sifda sul decimo di secondo! 11.18 Il norvegese si prende il podio per 2?, 51? da Boe con un errore. Ora il pericolo per lui è Ponsiluoma 11.17 Finale super di Lesser che si piazza davanti a Moravec e Hofer, in ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFEMMINILE 11.25 Meno positiva la giornata di Bionaz, al momento 52esimo su 55 arrivati dopo 3 errori e 3’30” di ritardo 11.24 Siamo alle battute conclusive di questa, persi profila l’undicesima piazza finale. 11.22 Ponsiliuomaaaaa! Che finale! 48? da Boe, doppio podio Svezia! Secondo piazzamento nei primi trecarriera per il classe 1995 11.20 Ponsiluoma 2? di margine su Christiansen all’ultimo rilevamento! Sifda sul decimo di secondo! 11.18 Il norvegese si prende il podio per 2?, 51? da Boe con un errore. Ora il pericolo per lui è Ponsiluoma 11.17 Finale super di Lesser che si piazzaa Moravec e, in ...

