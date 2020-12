È morto David Prowse, Darth Vader in Star Wars. Il saluto sui social: "Che la forza sia con te" (Di domenica 29 novembre 2020) Lo ha reso noto il suo agente, Thomas Bowington L'attore britannico Dave Prowse, celebre per il suo ruolo dietro la maschera di Darth Vader nella trilogia di Guerre Stellari, è morto all'età di 85 anni. Lo ha reso noto il suo agente, Thomas Bowington. "E' con grande tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro Dave Prowse ci ha lasciati … Leggi su it.mashable (Di domenica 29 novembre 2020) Lo ha reso noto il suo agente, Thomas Bowington L'attore britannico Dave, celebre per il suo ruolo dietro la maschera dinella trilogia di Guerre Stellari, èall'età di 85 anni. Lo ha reso noto il suo agente, Thomas Bowington. "E' con grande tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro Daveci ha lasciati …

