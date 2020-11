Ceci al Corsport | «Ora mogli | figli e nipoti si scanneranno per dividersi il tesoro di Maradona»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 novembre 2020) Stefano, uno dei manager di Diego, ma più che manager Stefano si definisce amico di. «io sono quello che gli andava a sistemare le coperte la sera, prima che tentasse di addormentarsi». Stefano ha dovuto assistere da Dubai alle immagini del funerale diper l’emergenza sanitaria e non ha potuto essere vicino all’amico negli ultimi momenti «Mi ha mandato un video ultimamente: sembrava una candela che stava per spegnersi, ammazzato da un’esistenza attraversata a trecento all’ora. I suoi sessant’anni sono stati in realtà centoventi, ha fatto tutto in libertà, poi è crollato di schianto, quasi fosse stanco di guardare ciò che succedeva intorno a sé. L’hanno disintegrato psicologicamente con le baruffe che le sue tante vite hanno determinato e che ora annunciano la sfida sull’eredità» Perè chiaro ...