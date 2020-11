Uomini e donne | Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri | «Trovato la parte che mi mancava in un rapporto»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 28 novembre 2020) FraDia “” è tornato il sentimento.Disi erano già frequentati in passato durante il dating show di Maria De Filippi, poi lui ha avuto una relazione, ormai conclusa, con Ida Platano.Dinon nasconde l’emozione che ha provato quando ha vistoin studio: “Sinceramente non mi aspettavo di rivederlo in trasmissione – ha fatto sapere al “Magazine di” – Quando è entrato in studio per me è stata una bella botta. D’impatto ai miei occhi è sempre bello, continua a piacermi e devo dire che si è tenuta veramente ben. Al di ...