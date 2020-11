**Mes: vertice con Gualtieri, maggioranza si spacca** (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 29 nov (Adnkronos) - maggioranza divisa al vertice sul Mes convocato oggi alla presenza del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in vista dei passaggi parlamentari della prossima settimana. Pd e Iv, raccontano alcuni partecipanti, avrebbero respinto con decisione la proposta avanzata dal M5S sulla risoluzione di maggioranza in vista del voto in Parlamento previsto per il 9 dicembre. La riunione si è chiusa con un nulla di fatto. In particolare, il M5S avrebbe proposto di specificare nel testo della risoluzione il fatto che l'Italia non prenderà il Mes sanitario. Un modo, sarebbe stato l'argomento dei 5 Stelle, per garantire il sì alla risoluzione. "La nostra linea è che la riforma del Mes si discute in Parlamento e, comunque, va messo nero su bianco che non si userà", fanno sapere all'Adnkronos fonti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 29 nov (Adnkronos) -divisa alsul Mes convocato oggi alla presenza del ministro dell'Economia Robertoin vista dei passaggi parlamentari della prossima settimana. Pd e Iv, raccontano alcuni partecipanti, avrebbero respinto con decisione la proposta avanzata dal M5S sulla risoluzione diin vista del voto in Parlamento previsto per il 9 dicembre. La riunione si è chiusa con un nulla di fatto. In particolare, il M5S avrebbe proposto di specificare nel testo della risoluzione il fatto che l'Italia non prenderà il Mes sanitario. Un modo, sarebbe stato l'argomento dei 5 Stelle, per garantire il sì alla risoluzione. "La nostra linea è che la riforma del Mes si discute in Parlamento e, comunque, va messo nero su bianco che non si userà", fanno sapere all'Adnkronos fonti di ...

