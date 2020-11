LIVE F1 | GP Bahrain in DIRETTA | la Ferrari soffre | ma si salva in Q1 Hamilton il migliore

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20: Eliminati in Q1: Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean e Latifi. 15.19: Silacon Leclerc e Vettel nono e decimo in una graduatoria dominata da. Colpo gobbo di Stroll e Albon che si portano in seconda e in terza posizione. 1 LewisMercedes1:28.343 2 2 Lance STROLL Racing Point+0.336 2 3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.389 2 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.424 2 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.542 2 6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.628 1 7 Carlos SAINZ McLaren+0.632 1 8 Daniel RICCIARDO Renault+0.662 2 9 Charles LECLERC+0.794 2 10 Sebastian VETTEL+0.799 2 11 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.815 2 12 Sergio PEREZ Racing Point+0.835 2 13 Esteban OCON Renault+0.860 ...