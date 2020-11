Laura Giuliani | una numero 1 da record

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Arianna Acuti, Elisa Polli, Cecilia Prugna, Florin Wagner. Ciò che le tre giocatrici dell’Empoli e la centrocampista tedesca della Florentia hanno in comune consiste nell’essere state le uniche, per ora, ad essere riuscite a gonfiare la rete della porta della Juventus difesa da, e quindi le uniche ad essere riuscite a sfruttare finora le pochissime occasioni di gloria che la Juve concede alle sue avversarie. Solo quattro volteha dovuto raccogliere il pallone alle sue spalle e ciò è merito non solo del grande rendimento collettivo della squadra di Guarino, ma anche di quello individuale del portierone bianconero., la consacrazione definitiva Il campionato della Juve per ora è perfetto sotto tutti i punti di vista. Otto vittorie su otto partite, primo posto ...