Gli europei continuano a respirare aria insalubre in città (Di sabato 28 novembre 2020) La maggior parte degli europei urbanizzati continua a respirare aria insalubre. E i singoli Stati non riescono a gestire né a prevenire il problema, cioè tenere a bada le emissioni tossiche. È il quadro che emerge dall’ultimo rapporto annuale dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea la sigla in inglese) sullo stato della qualità dell’aria in Europa. Pubblicato lo scorso 23 novembre, il report fornisce dati relativi al 2018, pur includendo riferimenti dell’impatto della pandemia sull’inquinamento nella primavera del 2020. Nonostante un miglioramento generale della qualità dell’aria in Europa, raggiunto grazie a misure adottate nei settori del trasporto su strada e dell’energia, le riduzioni delle emissioni procedono a rilento, soprattutto nell’ambito di agricoltura, edilizia e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 novembre 2020) La maggior parte degliurbanizzati continua a. E i singoli Stati non riescono a gestire né a prevenire il problema, cioè tenere a bada le emissioni tossiche. È il quadro che emerge dall’ultimo rapporto annuale dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea la sigla in inglese) sullo stato della qualità dell’in Europa. Pubblicato lo scorso 23 novembre, il report fornisce dati relativi al 2018, pur includendo riferimenti dell’impatto della pandemia sull’inquinamento nella primavera del 2020. Nonostante un miglioramento generale della qualità dell’in Europa, raggiunto grazie a misure adottate nei settori del trasporto su strada e dell’energia, le riduzioni delle emissioni procedono a rilento, soprattutto nell’ambito di agricoltura, edilizia e ...

matteosalvinimi : ?? Lettera di tutti i parlamentari europei della Lega a Josep Borrell, Alto rappresentante UE per gli affari esteri.… - M5S_Europa : Com'è possibile che #Meloni fraternizzi con #Ungheria e #Polonia che stanno bloccando il #RecoveryFund, di cui gli… - ItaliaViva : Amici sovranisti, nemici della solidarietà. Polonia e Ungheria, con Duda e Orban, bloccano gli aiuti europei del Re… - Vinc_2222 : @okinawakasato BitEuro per tutti gli Europei entro la fine del 2021? - CristinaTegolo : ??Per gli studenti europei che frequentano corsi di studi nel Regno Unito ma che al momento studiano online dall’es… -