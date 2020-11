Zhang-Inter | Conte | il comandante nerazzurro rimane al timone

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il Presidente dell’Stevenha parlato al termine dell’assemblea degli azionisti, rimarcando che squadra che vince non si cambia. Mai come in questo momento il legameè molto forte. Antonionon sembra essere in discussione, anzi le voce che accostavano Allegri alla squadra nerazzurra sembrano molto lontane e inverosimili, ma si dovrà ripartire dalle vittorie, ma la fiducia inper ora non è in discussione.: che cosa ha detto il Presidente su Antonio? Stevenha totale fiducia in Antonio, per questo vuole assolutamente continuare a far crescere migliorare le prestazioni della squadra, ma senza stravolgere tutto, anzi pianificando un ...