Uccide la compagna a coltellate, poi si costituisce con le mani ancora sporche di sangue (Di venerdì 27 novembre 2020) La vittima si chiamava Aurelia Laurenti, aveva 34 anni ed era mamma di due bambini di 8 e 3 anni. Ieri il suo compagno è arrivato in Questura, in provincia di Pordenone, con le mani sporche di sangue ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Arrivato in Questura con le mani sporche di sangue Giuseppe Forciniti, 33 anni, originario di Cosenza si presenta di notte nella Questura di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. In un primo momento, con le mani ancora sporche di sangue, spiega di aver avuto una colluttazione con un ladro. Poi la confessione: avrebbe ucciso Aurelia Laurenti, sua compagna e madre dei suoi figli, a coltellate inferte ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020) La vittima si chiamava Aurelia Laurenti, aveva 34 anni ed era mamma di due bambini di 8 e 3 anni. Ieri il suo compagno è arrivato in Questura, in provincia di Pordenone, con ledied è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Arrivato in Questura con lediGiuseppe Forciniti, 33 anni, originario di Cosenza si presenta di notte nella Questura di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. In un primo momento, con ledi, spiega di aver avuto una colluttazione con un ladro. Poi la confessione: avrebbe ucciso Aurelia Laurenti, suae madre dei suoi figli, ainferte ...

Poi la confessione: avrebbe ucciso Aurelia Laurenti, sua compagna e madre dei suoi figli, a coltellate inferte alla gola. Dopo la confessione l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio ...